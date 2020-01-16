СБУ сообщила, что военнослужащая Нацгвардии подозревается в сотрудничестве с "МГБ ДНР"

По данным следствия, военнослужащая Нацгвардии Украины передавала боевикам "ДНР" нужные им сведения, сообщили в Службе безопасности Украины.

Украинские правоохранители подозревают бывшую военнослужащую Нацгвардии Украины в сотрудничестве с "МГБ" террористической организации "ДНР". Об этом 16 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2015 году, во время прохождения службы в одной из частей НГУ, женщина "попала в поле зрения "МГБ ДНР", боевики ее завербовали, дали псевдоним и проинструктировали по соблюдению конспирации.

Террористы хотели получать информацию о выполнении военной частью боевых задач в зоне антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе, а также данные об украинских военнослужащих и их семьях.

"Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения... [Задержанная] предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с "МГБ ДНР", – говорится в сообщении.

Во время обыска у женщины изъяли компьютерную технику.

Военнослужащей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации). Суд избрал ей меру пресечения.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

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