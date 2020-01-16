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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ сообщила, что военнослужащая Нацгвардии подозревается в сотрудничестве с "МГБ ДНР"

По данным следствия, военнослужащая Нацгвардии Украины передавала боевикам "ДНР" нужные им сведения, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Подозреваемой избрали меру пресечения
Подозреваемой избрали меру пресечения
Фото: ssu.gov.ua

Украинские правоохранители подозревают бывшую военнослужащую Нацгвардии Украины в сотрудничестве с "МГБ" террористической организации "ДНР". Об этом 16 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2015 году, во время прохождения службы в одной из частей НГУ, женщина "попала в поле зрения "МГБ ДНР", боевики ее завербовали, дали псевдоним и проинструктировали по соблюдению конспирации.

Террористы хотели получать информацию о выполнении военной частью боевых задач в зоне антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе, а также данные об украинских военнослужащих и их семьях.

"Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения... [Задержанная] предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с "МГБ ДНР", – говорится в сообщении.

Во время обыска у женщины изъяли компьютерную технику.

Военнослужащей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации). Суд избрал ей меру пресечения.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Донецкая область, Национальная гвардия, террористы, ДНР, война в Украине
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