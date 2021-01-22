СБУ задержала двух чиновников Министерства юстиции

По данным Службы безопасности Украины, два государственных исполнителя управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области требовали $3 тыс. за то, чтобы не арестовывать земельный участок.

21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали по подозрению в коррупции двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области. Об этом пресс-служба ведомства написала накануне в своем Facebook.

"По предварительным данным досудебного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За $3 тыс. они "гарантировали" гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам предыдущего владельца перед банком", – сказано в сообщении.

В комментарии "РБК-Украина" неназванный чиновник Минюста заявил, что за то, чтобы не арестовать имущество и не выполнять решения судов в Государственной исполнительной службе (ГИС) взятки берут регулярно.

"Объемы взяток и откатов в структуре Государственной исполнительной службы ежемесячно составляют более $1 млн. В ГИС сформировалась разветвленная коррупционная схема – от начальников районных и городских отделов до областных руководителей. Размер ежемесячной "выручки" одной области, таким образом, может составлять от 40 до $90 тыс. Денежные потоки проходят под контролем так называемых "смотрящих", – сказал инсайдер.

Агентство отметило, что 6 января семь лет заключения получил за вымогательство взятки начальник управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Черниговской области.

"РБК-Украина" напомнило, что заместителем министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы является Андрей Гайченко, а директором департамента Государственной исполнительной службы – Максим Киселев. Чиновников назначил министр юстиции Денис Малюська, который занимает эту должность с 29 августа 2019 года.