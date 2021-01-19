В СБУ рассказали, сколько предотвратили терактов в прошлом году

За прошлый год вынесено 192 судебных приговора за посягательство на территориальную целостность Украины и за террористическую деятельность, сообщила Служба безопасности Украины.



Служба безопасности Украины в прошлом году предотвратила семь террористических актов и задержали десять человек, причастных к их подготовке и совершению. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 19 января.

Всего за 2020 год вынесено 192 судебных приговора за посягательство на территориальную целостность Украины и за террористическую деятельность, открыто 335 уголовных производств по защите национальной государственности.

Спецслужба предотвратила теракты возле госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции Рубежное, на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот", рассказали в СБУ.

В статистике СБУ приводится данные о предотвращении теракта возле торгового центра "Французский квартал" в Харькове. В этом городе есть торговый центр “Французский бульвар“, а рядом с ним расположен жилой комплекс “Французский квартал“.

Контрразведка начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создании террористических организаций. СБУ разоблачила 300 фактов получения иностранного гражданства представителями органов власти и госуправления.

"Для защиты национальной государственности СБУ сотрудничает с иностранными спецслужбами. При взаимодействии с ними был запрещен въезд в Украину 644 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. По этим же причинам еще пятерых иностранцев выдворили и 74 принудительно возвратили в страны происхождения", – говорится в сообщении.