СБУ задержала агента ФСБ, который планировал теракт в Луганской области

Служба безопасности Украины задержала украинца задержали, когда он пытался забрать два гранатомета РПГ-22 с гранатами к ним из заранее подготовленного тайника.

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России, который планировал совершить теракт. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба СБУ.

Гражданина Украины задержали задержали, когда он пытался забрать два гранатомета РПГ-22 с гранатами к ним из заранее подготовленного схрона.

Контрразведчики установили, что мужчина планировал подорвать цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".

По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки в Луганской области. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.

По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.

Диверсанта задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В СБУ добавили, что он уже находился в розыске за участие в террористической группировке и посягательство на территориальную целостность Украины.