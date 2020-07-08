СБУ задержала агента ФСБ, который планировал теракт в Луганской области

В районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ России, который планировал совершить теракт. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба СБУ.
Гражданина Украины задержали задержали, когда он пытался забрать два гранатомета РПГ-22 с гранатами к ним из заранее подготовленного схрона.
Контрразведчики установили, что мужчина планировал подорвать цистерны с аммиаком емкостью 3,5 тонны на территории ОАО "Северодонецкое объединение Азот".
По информации оперативников и следователей СБУ, задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки в Луганской области. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС. Впоследствии был привлечен представителями ФСБ РФ к негласному сотрудничеству.
По предварительным данным экспертов, повреждение цистерн могло привести к экологической катастрофе и гибели людей.
Диверсанта задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. В СБУ добавили, что он уже находился в розыске за участие в террористической группировке и посягательство на территориальную целостность Украины.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.