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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 7 июля боевики обстреливали позиции ВСУ 13 раз, а 8 июля по состоянию на 7.00 было уже шесть обстрелов.

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Обстрелы на Донбассе не прекращаются
Обстрелы на Донбассе не прекращаются
Фото: ЕРА

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. Об этом 8 июля в сводке на 7.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. (...) За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. (...) С начала текущих суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли 8 июля в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка (Донецкая область), Орехово, Свободный (Луганская область).

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/893779081114709

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганская область, Донецкая область, боевики, Марьинка, Авдеевка, Орехово, обстрелы, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, ООС
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