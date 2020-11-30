СБУ предотвратила теракт, организованный боевиками "ДНР"

Боевики планировали террористический акт в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина выполнял задание так называемого "МГБ ДНР". Самодельное взрывное устройство, которое хранилось в организованном схроне, злоумышленник планировал заложить на объекте и привести в боевую готовность. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.