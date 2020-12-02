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СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

В аэропорту Борисполь правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 г в личных вещах двух пассажирок, сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты
Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины выявила партию бриллиантов в Международном аэропорту Борисполь, которую две украинки нелегально планировали ввезти в страну. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две гражданки Украины, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока.

Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 г в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей составляет почти 17 млн грн.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты.

Теги: СБУ, Борисполь, аэропорт, драгоценности, бриллиант, Служба безопасности Украины
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