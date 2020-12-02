СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

Служба безопасности Украины выявила партию бриллиантов в Международном аэропорту Борисполь, которую две украинки нелегально планировали ввезти в страну. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две гражданки Украины, которые возвращались домой из одной из стран Ближнего Востока.
Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 г в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей составляет почти 17 млн грн.
Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты.