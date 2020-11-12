СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью

Задержанный в Сумах злоумышленник скрывался от правосудия с 2017 года, сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативникам спецслужбы удалось установить местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе к незаконному обращению с оружием. Также он оказывал сопротивление и угрожал правоохранителям.

Злоумышленника задержали по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также проверяют возможную причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.