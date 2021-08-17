ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ заявила о задержании лидера группировки, которая сбывала гранаты и взрывоопасные вещества

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По версии следствия, деятельность группировки организовал житель областного центра
По версии следствия, деятельность группировки организовал житель областного центра
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о пресечении деятельности организованной преступной группировки, которая сбывала боевые средства поражения. Об этом 17 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"Во время спецоперации в Кропивницком задержан один из лидеров банды. У злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества. Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины", – сообщили в СБУ.

По версии следствия, деятельность группировки организовал житель областного центра, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав группировки входило несколько местных жителей.

"Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 0,5 кг взрывоопасных веществ, три гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним, элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету, патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра, обрез охотничьего ружья и три дымовые шашки.

Лидеру группировки намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать о его аресте. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, оружие, взрывчатка, задержание, Кропивницкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
Ягоды годжи. Польза и вред
Ягоды годжи. Польза и вред
"О боже, Вера", "Хорошая поза", "Неожиданно". Брежнева в наряде от украинского бренда позировала в откровенных позах
"О боже, Вера", "Хорошая поза", "Неожиданно". Брежнева в наряде от украинского бренда позировала в откровенных позах
"У Насти ноги в синяках?", "Капец", Потапа не узнать". Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова
"У Насти ноги в синяках?", "Капец", Потапа не узнать". Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова
"Такая стройная", "Как вы похудели!" Участница "Танцев со звездами" накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после
"Такая стройная", "Как вы похудели!" Участница "Танцев со звездами" накануне премьеры шоу восхитила стройностью. Фото до и после
"Последствия неудачных отношений с бывшими". Билык призналась, что никогда не считала себя красивой
"Последствия неудачных отношений с бывшими". Билык призналась, что никогда не считала себя красивой
"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже
"Такое потрясающее единение с сыном!", "Усы девственника пусть побреет. Это ужас". Королева снялась с 19-летним сыном на пляже
Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes
Коляденко на отдыхе в Болгарии засветил белый маникюр с логотипом Mercedes
Домашний кетчуп. Рецепт Хименеса-Браво
Домашний кетчуп. Рецепт Хименеса-Браво
"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос
"Я не могу выразить словами, как жестоко обращались с этим парнем". 68-летний Рурк спас щенка по кличке Король Карлос
"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем
"Вы такие красивые". Кидман обнародовала новое фото с мужем
"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом
"Я родилась в этом мире обнаженной". Спирс показала голую грудь крупным планом
"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь". Дочь Сумской показала фигуру в бикини
"А дети точно твои? По твоей шикарной фигуре и не скажешь". Дочь Сумской показала фигуру в бикини
"Красотка", "Вкусняшка". Loboda показала свою младшую сестру
"Красотка", "Вкусняшка". Loboda показала свою младшую сестру
80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
80-летнего Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS