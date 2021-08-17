СБУ заявила о задержании лидера группировки, которая сбывала гранаты и взрывоопасные вещества

"Во время спецоперации в Кропивницком задержан один из лидеров банды. У злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества. Проверяется информация о возможном использовании выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины", – сообщили в СБУ.

По версии следствия, деятельность группировки организовал житель областного центра, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав группировки входило несколько местных жителей.

"Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 0,5 кг взрывоопасных веществ, три гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним, элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету, патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра, обрез охотничьего ружья и три дымовые шашки.

Лидеру группировки намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать о его аресте.