ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Скончался сотрудник, пострадавший в результате аварии на Бурштынской ТЭС

ТЭС имеет 12 энергоблоков
ТЭС имеет 12 энергоблоков
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Умер работник Бурштынской тепловой электростанции в Ивано-Франковской области, где вечером 28 ноября произошла авария на 7-м энергоблоке. Об этом ТЭС проинформировала в Facebook.

"Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, умер в реанимации. 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи", – говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что медики пытались спасти пострадавшего, однако "полученные повреждения были несовместимы с жизнью".

"Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет", – подчеркнули на Бурштынской ТЭС.

https://www.facebook.com/dtekbutes/posts/1767441016768845

Контекст:

В результате аварии, которая произошла вечером 28 ноября предварительно из-за разрыва трубы, пострадали четыре человека, сообщали на ТЭС. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, госпитализированных пять.

В связи с аварией на ТЭС отключили один энергоблок и включили другой.

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией.

12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) ТЭС были введены в эксплуатацию в 1965–1969 годах. Основное технологическое топливо – уголь отечественных угольных бассейнов, вспомогательный – природный газ и мазут. Все топливные котлы оборудованы комбинированными пылегазомазутными горелками.

Теги: смерть, авария, ДТЭК, Ивано-Франковская область, ТЭС, медики, пострадавшие, электростанция, трубы, реанимация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Трусы на голове", "Чепчик зачет", "Альтернатива шапочке из фольги". Собчак рассмешила сеть головным убором
"Трусы на голове", "Чепчик зачет", "Альтернатива шапочке из фольги". Собчак рассмешила сеть головным убором
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (189410)
2
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (102440)
3
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (67041)
4
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (58588)
5
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве (53601)
6
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (48825)
7
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (36684)
8
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой (36445)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS