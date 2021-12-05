Скончался сотрудник, пострадавший в результате аварии на Бурштынской ТЭС

"Работник Бурштынской ТЭС, получивший ожоги во время выброса пара, умер в реанимации. 28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи", – говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что медики пытались спасти пострадавшего, однако "полученные повреждения были несовместимы с жизнью".

"Состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет", – подчеркнули на Бурштынской ТЭС.