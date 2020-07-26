Смерть волонтера Кучапина. Священник, заявлявший о причастности властей к случившемуся, отказался от своих слов

Священник УПЦ МП Захария Керстюк, называвший себя другом покойного волонтера Алексея Кучапина, заявил, что отказывается от своих утверждений о его насильственной смерти. Он также подчеркнул, что никак не был связан с Кучапиным и его деятельностью по оказанию помощи бездомным.

Автор версии об убийстве киевского волонтера, директора общественной организации "Дом милосердия" Алексея Кучапина, священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата Захария Керстюк, отказался от своих утверждений и заявил, что данные полиции о ненасильственном характере смерти верны.

26 июля в своем Facebook Керстюк опубликовал заявление, в котором подчеркивает, что добровольно и без принуждения отказывается от предыдущих слов о возможной причастности властей к смерти Кучапина.

"Мое позорное участие в этой истории закончено, прошу отнестись к этому с пониманием.

И еще: я никогда, ни разу, не только не был на вокзале в качестве волонтера и не помогал там бездомным, но даже представления не имею, что такое "Дом Милосердия". Я никогда туда не привозил обездоленных, поэтому меня с Алексеем, действительно, ничего не могло связывать", – написал священник.

В другом посте он опубликовал свое фото в гипсе, заявив, что "пагубная история" забрала у него много сил.

"Никаких опровержений, оправданий или дополнительных комментариев вы больше не увидите и не услышите. В среде бездомных людей, я самозванец. С помощью им меня никогда и ничего не связывало. И то, что меня никто не знает из тех великих и героических людей, которые спасают бездомных, – тому только доказательство", – заявил Керстюк.

20 июля священник сообщил в Facebook, что волонтер исчез при странных обстоятельствах – сказал, что уезжает по делам в Днепр при помощи сервиса BlaBlaCar, но его заказа в базе данных не было.

Тело Кучапина нашли 21 июля в съемной квартире в Киеве. Судмедэксперт не обнаружил на нем следов насильственной смерти. Во время осмотра квартиры правоохранители нашли таблетки и оставленную на столе записку. Следов взлома в квартире не было.

Керстюк ежедневно публиковал сообщения, в которых намекал на причастность киевских властей и полиции к убийстве волонтера, а его самого называл другом, братом и мучеником. Он также организовал через соцсети акцию поминовения Кучапина на столичном вокзале.

Организация "Дом милосердия" 25 июля выступила с заявлением, в котором говорилось, что никто из волонтеров не знает Керстюка. "У нас нет информации, насколько тесно Алексей с ним сотрудничал и общался, однако однозначно они не были близкими друзьями. То есть информация, которую он предоставляет, в большей степени является его собственными домыслами и манипуляциями", – говорилось в сообщении.

Волонтеры также утверждают, что вопреки утверждениям представителя УПЦ МП, на Кучапина и его сотрудников никто со стороны властей не давил, угроз организации не поступало.

Новая страница Керстюка в Facebook была создана в феврале. До инцидента с Кучапиным он время от времени публиковал на ней фото и видео с киевскими бездомными и утверждал, что занимается волонтерской работой.

В прошлом он был клириком храма святителя Спиридона Тримифунтского, пресс-секретарем Черниговской епархии УПЦ МП, настоятелем храма святого апостола Андрея Первозванного УПЦ МП при украинском посольстве в Триполи (Ливия), сообщал "Главком".