Столичные правоохранители освободили бизнесмена, которого злоумышленники похитили и удерживали восемь дней

Благодаря системе "Безопасный город" правоохранители смогли установить место, где злоумышленники удерживали похищенного киевского бизнесмена. Они требовали за него выкуп в размере $2 млн.

Киевские правоохранители задержали злоумышленников, которые 21 августа похитили киевского бизнесмена и удерживали его в заложниках. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет пресс-служба ведомства.

После исчезновения 48-летнего жителя Печерского района было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "без вести пропавший".

Было установлено, что мужчина исчез, когда поехал на деловую встречу. Неизвестные схватили его посреди улицы, затолкали в свою машину и увезли из Киева.

"Благодаря системе "Безопасный город", в частности камерам видеонаблюдения, установлен автомобиль похитителей и несколько человек, которые могли быть причастны к этому похищению. В дальнейшем установлено место удерживания мужчины, откуда он, кстати, пытался убежать, при этом получив переломы нижних конечностей. В дальнейшем его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов. В ходе кропотливой круглосуточной работы и согласованных действий всех задействованных служб и ведомств мы установили круг лиц, причастных к похищению бизнесмена", – отметил Крищенко.

29 августа была проведена спецоперация при силовой поддержке КОРД. Задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора преступления. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.

Уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство).

Все шестеро похитителей задержаны, им объявили о подозрении.

По словам прокурора Киевской местной прокуратуры №6 Дарьи Добровольской, за освобождение мужчины злоумышленники требовали более $2 млн.

Во время обысков у фигурантов изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов и цель их хранения. Все изъятое направлено на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.