Столкновения под судом над Антоненко. У журналиста Трегубова, которого толкнул силовик, перелом

6 октября по зданием Апелляционного суда в Киеве, где проходило слушание дела о продлении ареста фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Когда подсудимого вывозили из суда, началась потасовка и журналиста и соучредителя организации "Демсокира" Виктора Трегубова толкнул правоохранитель.

Инцидент случился, когда группа поддержки Антоненко блокировала автозак с ним, а спецназ полиции разгонял собравшихся Фото: hromadske.ua

У журналиста и соучредителя организации "Демсокира" Виктора Трегубова, которого во время столкновений в Апелляционном суде Киева толкнул правоохранитель, подтвердился перелом кости. Об этом Трегубов 8 октября сообщил в Facebook.

"Два дня ходил летящей походкой зомби из третьих "Героев", но надеялся, что таки забой. Ан нет. Что же, окей. Суд, так суд", – написал он и опубликовал рентген своей стопы, на котором зафиксирован перелом.

6 октября Апелляционный суд оставил фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Возле здания суда группа поддержки фигуранта дела Шеремета блокировала автозак, спецназ полиции разгонял собравшихся.

Трегубов пытался догнать автозак, в котором увозили Антоненко, но его толкнул правоохранитель. Этот момент попал на видео журналистов hromadske.

Біля Апеляційного суду Києва сталися сутички силовиків з прихильниками Андрія Антоненка — спецпризначенці розганяють натовп.



Один з силовиків жорстко штовхнув співзасновника партії "Демсокира" Віктора Трегубова на землю. Наш журналіст Богдан Кутєпов зняв ці кадри pic.twitter.com/zMOpc137mK — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020

Вскоре после инцидента Национальная полиция заявила, что намерена дать правовую квалификацию действиям каждого участника столкновений под Киевским апелляционным судом.