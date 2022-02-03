Стрельба в центре Киева. Полиция сообщила о подозрении трем фигурантам

"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.

Полиция задержала двоих киевлян – 25 и 26 лет, а также 28-летнего жителя Черкасс. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

О причинах конфликта в полиции не уточнили.