Стрельба в центре Киева. Полиция сообщила о подозрении трем фигурантам

"При осмотре места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и патроны к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.
Полиция задержала двоих киевлян – 25 и 26 лет, а также 28-летнего жителя Черкасс. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
О причинах конфликта в полиции не уточнили.
2 февраля в центре Киева произошел конфликт со стрельбой между активистами и работниками пункта обмена валют. После конфликта двоих фигурантов доставили в больницу и 14 человек – в районное управление полиции, сообщила полиция.
По данным "Страны", был ранен ветеран АТО Алексей Середюк. "Ультраправые из организации "Катарсис" заявляют, что через обменник возле здания СБУ, рядом с которым уже дважды происходила стрельба, якобы проходят незаконные трансакции – "наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР", – написало издание.