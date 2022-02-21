Суд оправдал львовских полицейских, обвиняемых в смерти 22-летнего мужчины во время рейда

Он также добавил, что суд принял решение закрыть дело против полицейских.

Как отмечают "Ґрати", коллегия судей во главе с Василием Сартовским постановила, что сторона обвинения не предоставила убедительных доказательств вины патрульных, и отменила приговор суда первой инстанции.

Контекст:

9 февраля 2018 года во Львове при задержании патрульными умер 22-летний Владимир Клим. Он подавился пластиковым пакетиком с 2,3 граммами марихуаны, которую пытался скрыть при обыске, отмечают "Ґрати".

Шестерых патрульных подразделения тактико-оперативного реагирования Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Александра Демчину, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновского за это судили. Через три с половиной года после происшествия, 3 августа 2021-го, Галицкий районный суд Львова приговорил их к восьми годам лишения свободы.

Судья признала патрульных виновными в групповом превышении служебных полномочий, которые повлекли тяжелые последствия. Суд также постановил взыскать из государственного бюджета моральный ущерб в размере более 4 млн грн в пользу ближайших родственников погибшего.