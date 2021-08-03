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Во Львове патрульные получили восемь лет тюрьмы за смерть мужчины в игорном клубе – правоохранители собираются обжаловать решение

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Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Галицкий районный суд Львова признал виновными и приговорил к восьми годам тюрьмы шестерых инспекторов роты "ТОР" патрульной полиции из-за смерти 22-летнего мужчины в одном из игорных заведений Львова. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что речь идет о случае, который произошел 9 февраля 2018 года. В игорном заведении парень проглотил пакет с наркотиками, в результате чего задохнулся.

В полиции утверждают, что патрульные "делали все от них зависящее, чтобы спасти парня", поэтому планируют обжаловать решение суда.

"Суд считает, патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Шестерым полицейским дали по восемь лет лишения свободы, лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет", – сообщили в полиции.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2961467787455069

Теги: Львов, полиция, наркотики, приговор, правоохранители, апелляция, полицейский, адвокат, тюрьмы, суд
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