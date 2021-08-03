Во Львове патрульные получили восемь лет тюрьмы за смерть мужчины в игорном клубе – правоохранители собираются обжаловать решение

В полиции отметили, что собираются добиваться справедливости, а адвокаты уже готовят апелляцию на решение суда Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Отмечается, что речь идет о случае, который произошел 9 февраля 2018 года. В игорном заведении парень проглотил пакет с наркотиками, в результате чего задохнулся.

В полиции утверждают, что патрульные "делали все от них зависящее, чтобы спасти парня", поэтому планируют обжаловать решение суда.

"Суд считает, патрульные превысили служебные полномочия, что повлекло тяжкие последствия. Шестерым полицейским дали по восемь лет лишения свободы, лишение специальных званий и запретили занимать должности в государственных органах в течение трех лет", – сообщили в полиции.