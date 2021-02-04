Суд арестовал подозреваемого в стрельбе по детям в Тернополе

Тернопольчанин Валерий Устинов во время заседания суда признал свою вину.

Суд в Тернополе арестовал на два месяца местного жителя Валерия Устинова, подозреваемого в обстреле детей у одной из школ в конце января. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог. Подозреваемого из зала суда отправили в СИЗО, где он будет находиться как минимум до 3 апреля 2021 года.

Устинову выдвинули подозрение в хулиганстве, совершенном с использованием оружия, и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Подтверждений, что в детей стреляли с целью убийства, у полиции нет. "Конечная квалификация будет в ходе расследования и в ходе решений прокуратуры. У нас не было информации от этого человека, что он совершил выстрел, это произошло по его вине. Первое объяснение его о том, как произошло событие, было на шестой день", – рассказал начальник управления Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол.

Как сообщает "Файне місто", Устинов во время заседания суда признал свою вину, заявив, что выстрелил по неосторожности. Хотя сначала он утверждал, что не стрелял.

"Я извиняюсь перед родителями, детьми и обществом за то, что совершил. Это произошло по неосторожности, злых намерений не имел. Искренне раскаиваюсь. Готов компенсировать все убытки. Больше такого не повторится", – заявил подозреваемый.

По данным издания, 42-летний Устинов проживает в Тернополе, у него есть 13-летний сын. С женой в разводе. Работает неофициально на рынке.

В Тернополе 21 января во время катания на санках на спортивной площадке возле школы №26 пострадали двое школьников – 11-летний Максим, у которого насчитали 42 ранения от частичек дроби, и восьмилетний, который получил ранение щеки.

Полиция выяснила, что в детей стреляли из охотничьего гладкоствольного оружия из соседнего дома. Были установлены траектория выстрела и окно, из которого, вероятно, стреляли. В этой квартире правоохранители нашли ружье, которое "стреляет соответствующими гладкоствольными охотничьими дробными патронами".