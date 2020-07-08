Суд отпустил под личное обязательство жителя Новой Каховки, подозреваемого в поджоге пятиэтажки. В полиции недовольны

Управление Нацполиции в Херсонской области сообщило, что хлопотало об аресте жителя Новой Каховки, который подозревается в поджоге крыши многоэтажного дома. В суде настаивают, что избрали меру пресечения, о которой говорилось в ходатайстве, – личное обязательство.

Суд и полиция спорят об избрании меры пресечения вероятному виновнику пожара в Новой Каховке Фото: hr.npu.gov.ua

Городской суд Новой Каховки Херсонской области 7 июля отпустил под личное обязательство мужчину, из-за которого, по версии следствия, загорелась крыша пятиэтажки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мера пресечения избрана на весь срок досудебного расследования. Подозреваемому запрещено покидать пределы города.

Департамент коммуникации областного управления Национальной полиции разместил релиз о том, что следователь просил суд избрать вероятному поджигателю меру пресечения в виде содержания под стражей.

8 июля суд назвал заявление полицейских недостоверным и потребовал его опровергнуть. Пресс-служба привела текст определения следственного судьи, их которого следует, что следователь Новокаховского отделения полиции и прокурор городской прокуратуры ходатайствовали именно о личном обязательстве для подозреваемого.

Сильный пожар, охвативший всю крышу многоквартирного дома по улице Букина в Новой Каховке, вспыхнул днем 5 июля. Пострадавших не было. Особенно сильно пострадали квартиры на пятом этаже.

К ликвидации ЧП было привлечено семь пожарных команд, сообщило областное управление ГСЧС. Пожар был локализован в 16.16, а ликвидирован в 18.40.

Полицейские задержали жильца одной из квартир верхнего этажа. Он рассказал, что, выпив, лег на диван покурить, но заснул. Открыто уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).