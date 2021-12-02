Суд признал 13-летнего подростка виновным в убийстве шестилетней девочки в Харьковской области

Суд поддержал позицию стороны обвинения и решил направить подростка на три года в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

К несовершеннолетнему применили максимально возможную принудительную меру воспитательного характера, сообщили в прокуратуре. Так как подросток не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, к нему можно применять только такое наказание, пояснили в прокуратуре.