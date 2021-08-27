Убийство шестилетней девочки в Харьковской области. Суд оставил 13-летнего подозреваемого под стражей

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда 26 августа сообщило Общественное.

"Постановлением Харьковского апелляционного суда от 17 августа решение Волчанского райсуда Харьковской области от 29 июля о помещении малолетнего Б. в приемник-распределитель для детей оставлено без изменений", – заявили в суде.

Адвокат просил отменить постановление следователя судьи районного суда. По мнению защитника, решение является незаконным и вынесено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса.