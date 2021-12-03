ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд взял под стражу водителя, который сбил под Харьковом двух пешеходов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд избрал меру пресечения для водителя, который сбил пешеходов на трассе
Суд избрал меру пресечения для водителя, который сбил пешеходов на трассе
Фото: depositphotos.com

3 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для водителя, который сбил на трассе недалеко от Люботина Харьковской области двух женщин-пешеходов, обе они погибли. Об этом сообщило Общественное.

41-летнего водителя взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Мужчина свою вину не признает.

"Я ехал в направлении Харькова, погода была плохой, начинался дождь, было темно, это было около 17.00. Когда ехал к месту, где произошло ДТП, я не видел знака пешеходного перехода из-за дождя, темноты и транспорта, который двигался навстречу. Неожиданно с моей стороны появился пешеход, когда они начали движение, я не видел, у меня не было времени среагировать", – рассказал водитель.

По его словам, он пытался тормозить, но не смог избежать столкновения.

"Я ехал около 100 км/ч, это было не в населенном пункте, а на трассе, считаю, что скорость была безопасной. Я совершил наезд на пешеходов, готов помогать их семьям", – отметил мужчина.

Контекст:

1 декабря возле остановки "Водяное" в городе Люботин произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя женщина скончалась на месте, позже в больнице умерла 21-летняя женщина.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Теги: транспорт, Украина, ДТП, Харьков, полиция, автомобиль, скорость
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (120875)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (99679)
3
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (72861)
4
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (69657)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (68423)
6
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (47211)
7
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (46638)
8
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44868)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS