Свадьба на Буковине: коронавирус выявили у 20% гостей банкета

Кицманский район Буковины попал в "красную" зону уровня опасности по распространению коронавируса из-за того, что на трех свадьбах гости банкета массово заразились COVID-19, сказал глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

На одной свадьбе на Буковине было до 500 гостей Фото: depositphotos.com

В Кицманском районе на Буковине провели три свадьбы, около 20% всех гостей заболели COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 7 августа глава Черновицкой облгосадминистрации (ОГА) Сергей Осачук.

Он уточнил, что на одной из свадеб было до 500 человек.

"Многолюдные свадьбы в буковинском стиле и с таким размахом – 300, 400, 500 гостей на одной свадьбе. И три таких свадьбы загнали весь Кицманский район в "красную" зону. Подтверждено, что 20% всех гостей имеют подтвержденный диагноз COVID-19", – сказал Осачук.

Он уточнил, что гораздо больше людей пребывают в статусе контактируемых с больными лиц.

"Теперь, пожалуйста, наливайте в ваши кастрюли борщ, несите лекарства и идите к этим больным", – добавил глава ОГА.

Осачук 5 августа сообщал, что на Буковине выздоровело от коронавируса 5026 человек. Общее количество заболевших, по его словам, составляло 6383 человека.