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ПРОИСШЕСТВИЯ

Тело семилетнего ребенка, которого двое суток искали в Харьковской области, нашли в озере

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Пропавшего ребенка искали полицейские, спасатели, водолазы, военные, волонтеры
Пропавшего ребенка искали полицейские, спасатели, водолазы, военные, волонтеры
Фото: npu.gov.ua

В Харьковской области нашли тело семилетнего мальчика Германа Щербины, которого разыскивали с 5 декабря, – он утонул в озере. Об этом сообщило региональное управление полиции.

"К сожалению, чуда не произошло. Мальчика, разыскиваемого с 5 декабря, нашли. Он утонул в озере", – говорится в сообщении. При каких обстоятельствах ребенок погиб, не уточняется. 

Днем 5 декабря ребенок ушел из дома в селе Крутояровка и исчез. К розыску мальчика привлекли более 420 правоохранителей, поисково-спасательный отряд "Милена", сообщали в полиции утром 7 декабря. 

Сразу после поступления сообщения об исчезновении ребенка по тревоге был поднят личный состав Красноградского отдела полиции, управления уголовного розыска, отдела ювенальной превенции, кинологическая служба. Также к поисковым работам были привлечены подразделения ГСЧС, водолазы, военнослужащие. С первого дня в поиске активно участвовали местные жители, волонтеры.

Полицейские совершали подворовые обходы помещений граждан, обследовали местность, водоемы, заброшенные здания, лесополосы, отрабатывали круг лиц, с которыми общался пропавший. Были выставлены посты на железнодорожных станциях и вокзалах, ориентированы блокпосты и стационарные посты полиции, а также все подразделения полиции.

Правоохранители и граждане обследовали открытую местность в радиусе более 20 км.

Теги: полиция, Харьковская область, дети, мальчик, ребенок, исчезновение
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