Турецкие СМИ пишут, что найденная с пакетом на голове украинка могла покончить с собой

Турецкое агентство Milliyet сообщило, что украинка Кристина Новицкая, которую нашли мертвой в Бодруме, могла покончить с собой. При этом родственники умершей в такую версию не верят.

Украинка Кристина Новицкая, тело которой нашли в провинции Мугла возле Бодрума, могла совершить самоубийство. Об этом 3 января сообщило турецкие издание Milliyet, ссылаясь на данные полиции.

О смерти женщины стало известно 2 января. Когда ее нашли, она сидела на стуле со скованными за спиной наручниками руками и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Как отмечает агентство, полицейские, проводившие расследование на месте преступления, утверждают, что Новицкая могла покончить жизнь самоубийством, так как все три замка стальной двери виллы, где ее нашли, были заперты изнутри, а окна были закрыты железными решетками.

Также правоохранители нашли шарф, веревку и древесный уголь, приготовленный к сжиганию. При помощи этих предметов, по мнению полиции, женщина могла покончить с собой.

4 января Milliyet опубликовало новые сведения, которые свидетельствуют о возможном самоубийстве. По данным агентства, полиция выяснила, что наручники, которыми была закована женщина, Новицкая приобрела сама.

Также агентство пишет, что к самоубийству женщину мог подтолкнуть фильм "Между смертью и жизнью" 2003 года.

Вместе с тем друзья умершей не верят в версию самоубийства. В комментарии "Обозревателю" они описывают Новицкую как открытую, веселую и жизнерадостную женщину.