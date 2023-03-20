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"Ты меня остановил? Ты дурак? – Вы убегали от нас!" Полиция опубликовала видео погони в Киевской области за водителем, который ехал на скорости 140 км/ч

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Во время задержания водитель "получил травму ноги", отметили в полиции
Во время задержания водитель "получил травму ноги", отметили в полиции
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Полиция 18 марта задержала в Киевской области водителя, пытавшегося скрыться от патрульных на высокой скорости. Об этом заявила пресс-служба управления полиции.

Сообщается, что мужчина "пришел в отделение полиции Ракитного в состоянии алкогольного опьянения", после чего сел за руль. Полицейские пытались остановить его, но он не выполнил их требование и попытался сбежать.

"Водитель ехал по селу со скоростью более 140 км/ч, что превышало разрешенное движение транспорта в населенном пункте более чем на 90 км/ч", – указывает полиция.

Догнать его удалось только в соседнем селе Остров. Патрульные потребовали выйти из автомобиля и показать документы. 

"Правонарушитель на слова полицейских не реагировал, отвечал нецензурной бранью и сопротивлялся правоохранителям. Во время задержания водитель получил травму ноги и был доставлен полицейским в больницу", – говорится в сообщении.

На видео слышно, как водитель на повышенных тонах спрашивает у полицейского: "Ты меня остановил? Ты меня остановил? Ты дурак?" – "Вы убегали от нас!" – отвечает тот. "Я от тебя убегал? Где?" – возмущается водитель. После этого полицейские применяют к нему силу. Большую часть диалога разобрать невозможно, он скрыт звуками цензуры. 

От медицинского обследования в присутствии свидетелей и врачей водитель отказался, однако патрульные уверены, что он был пьян.

Полицейские составили на водителя административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за сопротивление работникам полиции, за невыполнение требований об остановке и за мелкое хулиганство.

ВИДЕО
Видео: Teufel von Hügel / YouTube
Теги: автомобили, полиция, Киевская область, патрульная полиция, задержание, скорость
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