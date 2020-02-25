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У активистов "Украинского киберальянса" проходят обыски по делу о взломе табло аэропорта Одессы

25 февраля сотрудники полиции, КОРД и киберполиции проводят обыски у активистов организации "Украинский киберльянс" Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда. Как сказано в определении Малиновского райсуда Одессы, обыски связаны с появлением на табло одесского аэропорта оскорблений в адрес экоактивистки Греты Тунберг.

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В "Украинском киберальянсе" назвали обыски политическим давлением
В "Украинском киберальянсе" назвали обыски политическим давлением
Фото: pixabay.com

25 февраля полиция проводит обыски у активистов организации "Украинский киберльянс". Об этом сообщается на странице сообщества в Facebook. 

Обыски проводят у Александра Галущенко, Андрея Перевезия и Шона Таунсенда в местах их регистрации. 

"В данный момент у нас нет более детальной информации о причинах таких действий. Мы связываем такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением на наших активистов", – сказано в заявлении. 

https://www.facebook.com/UkrainianCyberAlliance/posts/2418252768486438

Специалист по информационной безопасности, организатор ежегодной конференции по кибербезопасности UISGCON Константин Корсун опубликовал в Facebook копию определения Малиновского райсуда Одессы. В нем сказано, что обыски проходят по делу о взломе табло одесского аэропорта 16 октября 2019 года. Тогда на табло появилось фото известной экоактивистки Греты Тунберг и надпись "Fuck you, Greta". 

В комментарии AIN.UA Перевезий опроверг причастность "Украинского киберльянса" к этому взлому.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, которое привело к существенному ущербу или совершенное повторно группой лиц).

Определение суда об обыске. Фото: Kostiantyn Korsun / Facebook
Определение суда об обысках. Фото: Kostiantyn Korsun / Facebook

В октябре Перевезий писал в Facebook об уязвимости системы одесского аэропорта. "Единственное, чего я у вас не нашел, это списка пассажиров, и то... Судя по всему, это потому, что я смотрел только то, что открыто. Как видим, [доступны] статистика сети, статистика выходов в интернет, куда ходили, зачем ходили, что качали, документы..." – говорилось в его посте. 

https://www.facebook.com/perevezii.a/posts/914322825618087

По данным "НВ Бизнес", обыски проходили с привлечением полиции особого назначения (КОРД) и сотрудников киберполиции.

"Украинский киберальянс"  общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы киберактивистов FalconsFlame, Trinity и Ruh8 для противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

Теги: Одесса, хакеры, полиция, аэропорт, КОРД, киберполиция, обыски, Грета Тунберг, Украинский киберальянс
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