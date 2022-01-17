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У харьковского бизнесмена за несуществующий долг вымогали $250 тыс. – прокуратура

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Мужчину задержали после передачи ему $150 тыс.
Мужчину задержали после передачи ему $150 тыс.
Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове 17 января задержали мужчину, который вымогал $250 тыс. у директора одной из коммерческих структур за несуществующий долг. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"13 января мужчина потребовал от директора ООО передать указанную сумму, угрожая применением насилия над ним. 17 января директор предприятия во время встречи с вымогателем передал ему часть денежных средств в сумме $150 тыс. Сразу после этого мужчина был задержан", – отметили правоохранители.

Задержание провели сотрудники Службы безопасности Украины, об этом сообщили в Facebook на странице регионального управления ведомства.

"Задокументировано, что злоумышленник за последние два месяца неоднократно требовал от директора местной коммерческой фирмы вымышленный долг в $250 тыс", – уточнили в посте.

Правоохранители планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/ssu.kharkiv/posts/237126865262363

 

Теги: СБУ, Украина, Харьков, правоохранители, задержание, вымогательство, подозрение, бизнесмен
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