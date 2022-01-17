В Одессе ликвидировали майнинг-центр криптовалют, который похищал электроэнергию в промышленных объемах – СБУ

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе при железнодорожных перевозках. Также нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить "миллионные бюджетные убытки", точный размер которых установит экспертиза.

По информации следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны двое жителей областного центра. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег было установлено в арендованном складском помещении на территории города.

"Часть полученной "прибыли" дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальные цифровые деньги хранили в собственных виртуальных кошельках. Установлено, что электропитание специализированного оборудования злоумышленники производили через несанкционированное подключение к государственной электросети", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в складском помещении и по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, средства связи и документацию с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертизу.