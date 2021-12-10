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Коломойский получил дешевую электроэнергию от госкомпании и использовал ее для майнинга криптовалюты – СМИ

С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому, он отказался общаться на эту тему
С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому, он отказался общаться на эту тему
Скриншот: Bihus.info / YouTube

По информации программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и UA:Первый), бизнесмен Игорь Коломойский обустроил криптоферму на своем Запорожском заводе ферросплавов и для майнинга купил большей объем электроэнергии со значительной скидкой, в результате государственный "Энергоатом" мог недополучить почти 4,35 млрд грн.

Журналисты утверждают, что Запорожский завод ферросплавов в этом году завез оборудование для майнинга криптовалюты из Грузии и Китая и получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи".

"Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом" "Энергоатом-трейдинг" выставило большой объем электроэнергии. Большую часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн. Таким образом, государственный "Энергоатом" мог недополучить почти 3 млрд грн из запланированных, говорится в расследовании. По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможным конкуренцию", – сообщили "Схемы".

По информации авторов расследования, этот аукцион и более ранние торги изучают детективы Национального антикоррупционного бюро.

"В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный "Энергоатом" мог недополучить доходы на общую сумму более 4,35 млрд грн из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойскому. То, что "Юнайтед-Энерджи" покупала электроэнергию по дешевке (в частности, в сентябре 2020-го), из-за чего "Энергоатом" мог недополучить прибыль, подтверждает также промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенный Государственной аудиторской службой в этом году и оказавшийся в распоряжении журналистов", – сказано в материале.

При этом и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в комментарии журналистам сказал, что "там ничего такого, о чем вы сейчас намекаете, не было. Там все было сделано так, как нужно было сделать". Он подчеркнул, что по этой ситуации "будут выводы соответствующих органов".

"По данным собеседников "Схем", представителей неформальной бизнес-группы "Приват" также неоднократно видели в "Энергоатоме" накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Игоря Коломойского. Журналисты подсчитали: если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) более $4 млн", – отметили "Схемы".

Руководитель Запорожского завода ферросплавов не отрицал, что на предприятии организован майнинг, и сказал, что это нужно, "чтобы иметь возможность зарабатывать деньги" и иметь прибыль, когда не реализовывается основная продукция. Он сообщил, что оборудование уже поставлено, но еще не настроено для работы. На уточнение по поводу дешевой электроэнергии Кравченко ответил: "У нас ее нет".

"В то же время журналисты приводят данные от источников в налоговой службе – по какой цене завод покупал электроэнергию в этом году, главным образом через трейдера по орбите Коломойского. Например, с января по июнь – чуть больше, чем за 1 грн за один кВт-час. В октябре – около 2 грн за 1 кВт-час. С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому. Говорить по этой теме он отказался", – сказано в расследовании.

Журналисты делают вывод, что государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру "с орбиты олигарха", трейдер поставляет эту энергию на завод и там за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль.

"Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну – из-за неурегулированных законодательных правил. По крайней мере, пока", – заявили авторы.

Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке.

Теги: налоги, бизнес, Игорь Коломойский, доходы, аукцион, электроэнергия, Энергоатом, прибыль, деньги, олигархи, ферросплавы, биткоин, Схемы, криптовалюта, майнинг, торги, Петр Котин, госкомпании
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