Убийство львовского водителя BlaBlaCar. Верховный Суд вынес окончательный приговор

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда на заседании рассмотрел жалобы по делу об убийстве весной 2016 года водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, попутчиками.

Решением судов первой и апелляционной инстанции осужденный получил пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Это наказание оставлено в силе Верховным Судом.

Контекст:

Тарас Позняков исчез в апреле 2016 года по дороге из Львова в Киев, куда он направлялся в компании двух мужчин, с которыми познакомился через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Позже полиция нашла его автомобиль.

Полиция задержала Голуба в августе 2016 года. В похищении Познякова подозревали также гражданина России Луана Кингисеппа, но в марте 2019 года он погиб в результате взрыва в Киеве.

28 мая 2019-го Голуба приговорили к пожизненному заключению.