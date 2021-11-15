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Украина передала по запросу ФРГ Lamborghini и Rolls Royce стоимостью €1 млн – Офис генпрокурора

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Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom были приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий
Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom были приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий
Фото: gp.gov.ua

Офис Генерального прокурора Украины передал немецким правоохранителям два автомобиля стоимостью более €1 млн по запросу о предоставлении правовой помощи в деле о международной мошеннической схеме. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет пресс-служба ОГПУ.

"Состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества – автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства", – пояснила Венедиктова.

В прокуратуре отметили, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью  €621 тыс. и Rolls Royce Phantom стоимостью €451 тыс. были приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.

По запросу немецких коллег украинские правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них.

"Расследованием установлено, что схема мошенничества, связанная с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, организована гражданами Украины. Фактически  преступление было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Передача авто состоялась в аэропорту Борисполь.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Теги: Германия, Украина, автомобили, аэропорт, ФРГ, мошенничество, правоохранители, Lamborghini, имущество, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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