Украина передала по запросу ФРГ Lamborghini и Rolls Royce стоимостью €1 млн – Офис генпрокурора

Lamborghini Aventador SJV и Rolls Royce Phantom были приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий Фото: gp.gov.ua

"Состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества – автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства", – пояснила Венедиктова.

В прокуратуре отметили, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью €621 тыс. и Rolls Royce Phantom стоимостью €451 тыс. были приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий.

По запросу немецких коллег украинские правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них.

"Расследованием установлено, что схема мошенничества, связанная с инвестированием в несуществующие финансовые продукты, организована гражданами Украины. Фактически преступление было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине", – уточнили в Офисе генпрокурора.

Передача авто состоялась в аэропорту Борисполь.