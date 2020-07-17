Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в ДТП в РФ граждане Украины – МИД

В Липецкой области России сегодня ночью попал в ДТП автобус, который следовал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург. Посольство Украины в РФ выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

В результате ДТП пострадали пять человек Фото: 48.mchs.gov.ru

Посольство Украины в России выясняет, есть ли среди пострадавших в результате аварии автобуса в Липецкой области граждане Украины. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В результате инцидента большинство паспортных документов было повреждено и потеряно. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи", – сказал Погорельцев.

Он уточнил, что в автобусе, который ехал из оккупированного боевиками украинского Донецка в Санкт-Петербург находились 37 пассажиров (в том числе один ребенок) и два водителя.

"В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых были госпитализированы в Елецкую городскую больницу (двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами, один с повреждением позвоночника), два человека с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Других пассажиров доставили в отель", – добавил украинский дипломат.

Подконтрольное боевикам агентство "ДАН" написало, что в автобусе были жители Кировской области и Ставропольского края РФ, остальные живут на оккупированной территории Донбасса.

ДТП произошло сегодня ночью в Елецком районе Липецкой области РФ около населенного пункта Хмелинец. Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и загорелся.

"РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РФ писало, что в нем находилось 39 граждан Украины.