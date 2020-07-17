В России в результате ДТП сгорел автобус из Донецка, в котором находилось 39 украинцев

Пять человек пострадало в результате ДТП с участием автобуса из оккупированного Донецка в Липецкой области РФ.

В Липецкой области России сегодня ночью попал в ДТП автобус, который следовал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург. В нем находилось 39 граждан Украины, в их числе ребенок. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

ДТП произошло в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и загорелся.

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь и оказали помощь пострадавшим.

В результате инцидента пострадали пять человек, троих из них госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.

Издание gorod48.ru пишет, что прокуратура Липецкой области инициировала собственную проверку обстоятельств аварии с пассажирским автобусом.

"Прокуратурой Липецкой области начата проверка по факту аварии. Будут проверены безопасность дорожных условий, соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров, соблюдение лицензионных требований при оказании таких услуг, а также соблюдение режимов работы водителей", – заявила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.