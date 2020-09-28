Украинские пограничники в Азовском море освободили дельфина

Дельфин в Азовском море попался в сети браконьеров, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В Азовском море украинские пограничники освободили дельфина из сетей браконьеров. Об этом в Facebook 28 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В акватории Азовского моря военнослужащие Донецкого пограничного отряда, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова. При осмотре сетей пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина. Пограничники освободили млекопитающего и вернули в море", – говорится в сообщении.

Жаберные сети и подъемные ловушки пограничники изъяли. Общая длина сетей – 240 метров.