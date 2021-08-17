Украинские спасатели вернулись после миссии по тушению пожаров в Греции. Фоторепортаж

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Профинансировала отправку спецсамолета в Грецию компания "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова.

"Метинвест", когда получил обращение профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и предоставил помощь для проведения данной операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию, чтобы помочь в борьбе с пожарами", – сказал директор по продажам "Метинвест" Дмитрий Николаенко.

Спасатель Александр Русин рассказал журналистам, что при температуре воздуха выше 40 градусов в горной местности выполнять задачи было очень трудно, а работать приходилось с утра до позднего вечера.

"К тому же необходимо было носить с собой багаж, который включал воду, еду и другие необходимые вещи для работы, совокупный вес которых достигал 30 килограммов, – сказал он. – Все зависело от сложности местности и масштабности пожара на отрезке. Нам ежедневно давали конкретный участок, на котором мы должны были бороться с пожарами. И мы старались не покидать местность до тех пор, пока полностью не ликвидируем пожар на участке".

Его коллега Владимир Дудка рассказал, что такая работа для украинских спасателей привычная.

"Выполнение подобных задач за время своей работы я довел уже до автоматизма. Конечно, условия были сложные, но для этого мы ежедневно тренируемся и совершенствуем свои навыки", – сказал он.

Жена Дудки заявила, что ей не было страшно отправлять мужа

"Я уверена в его профессионализме и опыте. Было страшно за событие, которое произошло в Греции... Хотя, могу признаться, немного страшно стало, когда их только начали срочно собирать, и тогда я еще до конца не понимала, с какой целью и сколько дней это продлится. За время пребывания мужа в Греции я звонила ему, как только у него была связь. Как правило, мне удавалось дозвониться до него дважды – один раз утром, когда они только шли на задание, и один раз вечером, когда они возвращались с участка", – отметила она.

Спасатель Илья Голубев рассказал, что очень скучал по родным.

"Самым сложным во время ликвидации лесных пожаров в Греции было не видеть семью – свою маленькую дочку и любимую жену – долгих 10 дней. Со всем остальным больших проблем не было. У нас были хорошие условия проживания, нас хорошо кормили и в случае необходимости оказывали оперативную медицинскую помощь, но, к счастью, существенных травм или ранений не было ни у одного члена команды", – сказал он.

Во время ликвидации пожаров ни один украинский спасатель не пострадал, сообщила врач Евгения Менжулина, которая также была в составе миссии.

"Моя работа, как и любого врачебного работника, заключалась в том, чтобы управлять здоровьем личного состава – отслеживать случаи ожогов или травм и координировать работу, если, например, нашему спасателю необходима была какая-то помощь. Также это работа с местным населением, которому потребовалась медицинская помощь. За время выполнения задач в Греции все спасатели вернулись живыми и здоровыми", – сказала Менжулина.