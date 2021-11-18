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Украинские туристы, которые не могли выехать из Турции после гибели одного из путешественников, сегодня вернутся домой – Кулеба

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Кулеба: Нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан Украины домой
Кулеба: Нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан Украины домой
Фото: ЕРА

Украинские туристы, которые не могли выехать из Турции после гибели одного из путешественников, 18 ноября вернутся домой. Об этом на брифинге сегодня сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – заявил министр.

По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских дипломатов с турецкими ведомствами, в частности, с прокуратурой города Фетхие и судебно-медицинской экспертизой.

"Нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан Украины домой. Эти граждане сегодня возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина", – заверил Кулеба.

Контекст:

Ирина Громыко, которая входила в состав туристической группы, находящейся с 15 октября в Турции, сообщала в Facebook, что 17 октября один из членов команды совершил суицид. По ее словам, туристы из Ровно, Киева и Запорожья отправились в путешествие по Ликийской тропе.

"Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактов. Затем последовали допросы, суд ночью, который установил запрет выезда участников группы – семи человек – из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего передали в Украину. Его похоронили 22 октября", – отметила Громыко.

Позже она обновила пост и написала, что с украинцами связались дипломаты, они пообещали туристам с 8 ноября делать запросы в турецкий суд относительно хода дела.

Теги: Украина, Турция, МИД Украины, туристы, Дмитрий Кулеба, украинцы, суицид
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