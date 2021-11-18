Украинские туристы, которые не могли выехать из Турции после гибели одного из путешественников, сегодня вернутся домой – Кулеба

"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – заявил министр.
По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских дипломатов с турецкими ведомствами, в частности, с прокуратурой города Фетхие и судебно-медицинской экспертизой.
"Нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан Украины домой. Эти граждане сегодня возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина", – заверил Кулеба.
Ирина Громыко, которая входила в состав туристической группы, находящейся с 15 октября в Турции, сообщала в Facebook, что 17 октября один из членов команды совершил суицид. По ее словам, туристы из Ровно, Киева и Запорожья отправились в путешествие по Ликийской тропе.
"Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактов. Затем последовали допросы, суд ночью, который установил запрет выезда участников группы – семи человек – из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы. Тело умершего передали в Украину. Его похоронили 22 октября", – отметила Громыко.
Позже она обновила пост и написала, что с украинцами связались дипломаты, они пообещали туристам с 8 ноября делать запросы в турецкий суд относительно хода дела.