Украинские туристы, которые не могли выехать из Турции после гибели одного из путешественников, сегодня вернутся домой – Кулеба

"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – заявил министр.

По его словам, это стало возможным благодаря сотрудничеству украинских дипломатов с турецкими ведомствами, в частности, с прокуратурой города Фетхие и судебно-медицинской экспертизой.

"Нам удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан Украины домой. Эти граждане сегодня возвращаются двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное дело по поводу смерти нашего гражданина", – заверил Кулеба.