В самолете из Турции в ФРГ умер россиянин с COVID-19. Его смерть заметили только после посадки

51-летний мужчина умер во время полета, предполагают в полиции Фото: depositphotos.com

Полиция предполагает, что мужчина умер во время полета. Когда пассажиры высадились, у окна на борту самолета был обнаружен пассажир без признаков жизни.

У мужчины были закрыты глаза, возможно поэтому его смерть и не была замечена во время полета, так как его приняли за спящего. Отмечается, что в самолете пассажиры летели в маске.

По данным СМИ, умерший – коренной россиянин, проживавший в земле Шлезвиг-Гольштейн. Сообщается, что он ранее серьезно болел.

Полиция выясняет, как мужчина попал на борт самолета из Турции – зоны повышенного риска. Пока неясно, какие последствия будут для других пассажиров самолета.