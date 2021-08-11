"Умер от тяжких телесных повреждений". В СИЗО Луцка скончался подозреваемый в убийстве жены и дочери

В одной камере с подозреваемым было четыре человека Фото: vl.npu.gov.ua

"Смерть заключенного медики констатировали вчера вечером около 21.00. Кроме подозреваемого, в камере находилось еще четверо заключенных. [...] Предварительно следов насильственной смерти обнаружено не было, но при вскрытии было установлено, что мужчина умер от нанесения тяжких телесных повреждений", – сказали правоохранители.

По факту смерти арестованного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

О смерти 56-летней женщины и ее 22-летней дочери, тела которых нашли в многоэтажном доме в Луцке, полиция региона сообщала 20 июля. Правоохранители тогда сфотографировали и показали снимок топора.

Местное информагентство "Конкурент" пишет со ссылкой на собственные источники, что у подозреваемого в двойном убийстве Василия Пилипюка после смерти обнаружили, в частности, переломы ребер.