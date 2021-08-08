Подозреваемые в похищении Луценко и Вербицкого вышли из СИЗО – журналистка

Она отметила, что когда нистекал срок действия меры пресечения подозреваемым, судьи находились в отпуске.

"Чуда пока не произошло, оба вышли. Новотного мы застали на выходе из СИЗО – его выпустили ровно в 00.01 по истечении срока меры пресечения. А вот Мысливого мы нашли в Печерском суде – он получил новое подозрение от Госбюро расследований и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению", – написала журналистка.

Худецкая напомнила, что Мысливый и Новотный были в розыске и их задержали в марте 2020 года.

"Напомню, что один беркутовец на этой неделе уже спетлял. Поэтому выход титушок, которых так долго искали и еле нашли, – это так себе история", – заявила она.