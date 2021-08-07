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Евромайдан

Дело Луценко и Вербицкого. В суде ответили на обвинения, что подозреваемые могут выйти на свободу

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Ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемым может рассмотреть судья-докладчик единолично
Ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемым может рассмотреть судья-докладчик единолично
Фото: depositphotos.com

В Белоцерковском горрайонном суде 6 августа ответили на обвинения, что из-за отпуска судей, рассматривающих дело о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, подозреваемых могут выпустить на свободу.

6 августа в Офисе генпрокурора и Адвокатской совещательной группе сообщили, что подозреваемых Сергея Мысливого и Ивана Новотного могут выпустить на свободу из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда законодательства относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

Несколько заседаний по продлению ареста не состоялось, так как две трети коллегии суда находятся в отпуске.

В Белоцерковском суде подтвердили, что рассматривающие дело судьи находятся в отпуске. Отозвать их можно только с согласия и для "предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия".

В суде также решили напомнить, что карантин в Украине продлен до 31 августа. А на период его действия установлены особенности судебного контроля за соблюдением прав и свобод лиц в делах.

Подытоживая, Белоцерковский городской суд отмечает, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.

Контекст:

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

16 апреля 2021 года суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемых в соучастии в похищении активистов Мысливого  и Новотного. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против них. 

Теги: Евромайдан, Игорь Луценко, похищение, Юрий Вербицкий, суд
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