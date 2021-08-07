Дело Луценко и Вербицкого. В суде ответили на обвинения, что подозреваемые могут выйти на свободу

6 августа в Офисе генпрокурора и Адвокатской совещательной группе сообщили, что подозреваемых Сергея Мысливого и Ивана Новотного могут выпустить на свободу из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда законодательства относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

Несколько заседаний по продлению ареста не состоялось, так как две трети коллегии суда находятся в отпуске.

В Белоцерковском суде подтвердили, что рассматривающие дело судьи находятся в отпуске. Отозвать их можно только с согласия и для "предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия".

В суде также решили напомнить, что карантин в Украине продлен до 31 августа. А на период его действия установлены особенности судебного контроля за соблюдением прав и свобод лиц в делах.

Подытоживая, Белоцерковский городской суд отмечает, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.