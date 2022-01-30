В 2021 году повреждения получил 561 служебный автомобиль патрульной полиции Украины

"По состоянию на конец 2021 года восстановлены 393 транспортных средства, относительно 168 транспортных средств ведутся претензионно-исковые работы, после проведения которых будет принято решение о дальнейшем восстановлении или их списании, если таковые не будут подлежать восстановлению", – сказано в документе.

Агентство подчеркивает, что "далеко не во всех случаях полицейские автомобили повреждаются по вине копов, а потому и восстанавливают их за счет виновников аварий". Делается это по решению суда.