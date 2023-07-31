В 6 км от Свалявы произошло землетрясение, это второе за последние три с половиной месяца в Закарпатской области

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", – сказано в сообщении.
Отмечается, что последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 14 апреля магнитудой 3,4 по шкале Рихтера.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море. Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.
В конце февраля землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км произошло в Закарпатской области. В апреле землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера зафиксировали в Ивано-Франковской области, 23 июля – в 20 км от Полтавы.