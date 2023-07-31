В 6 км от Свалявы произошло землетрясение, это второе за последние три с половиной месяца в Закарпатской области

"По классификации землетрясений относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. Данное землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что последнее землетрясение в Закарпатской области было зарегистрировано 14 апреля магнитудой 3,4 по шкале Рихтера.