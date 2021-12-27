В аэропорту Одессы пограничники выявили партию iPhone на 7 млн грн

Телефоны пытался нелегально ввезти украинец, возвращавшийся домой из ОАЭ.

"Для прохождения контроля мужчина выбрал зеленый коридор и хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценных вещей. Кроме того, перевозчик вел себя довольно агрессивно, не желал выполнять законные требования правоохранителей по осмотру вещей и всячески пытался как можно скорее покинуть территорию пункта пропуска", – рассказали пограничники.

В четырех чемоданах нашли 204 гаджета в фирменной упаковке, телефоны изъяли. Их стоимость составляет более 7 млн грн.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 185-10 (злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ).