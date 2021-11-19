Apple начнет продавать оригинальные запчасти iPhone для самостоятельного ремонта

Сперва сервис самостоятельного ремонта станет доступен для телефонов iPhone 12 и 13. В дальнейшем эту практику распространят на компьютеры Mac с чипами M1. В начале 2022 года сервис запустят в США, а в течение года – в других странах.

На начальном этапе программа будет сосредоточена на наиболее часто обслуживаемых модулях, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера. Возможность дополнительного ремонта будет доступна позже в следующем году.

Чтобы пользователь мог самостоятельно отремонтировать технику, Apple сначала будет поставлять специальное руководство по ремонту. Затем клиент должен разместить заказ на запчасти в интернет-магазине, и только потом он получит все необходимое. После ремонта клиенты, которые вернут свою подержанную деталь для утилизации, получат льготу на покупку.

В Apple подчеркнули, что сервис самостоятельного ремонта предназначен для тех, у кого есть знания и опыт ремонта электронных устройств. Всем остальным компания рекомендовала обращаться в сертифицированные ремонтные мастерские.