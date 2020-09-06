В Беларуси горела фабрика. Жертв нет

Пожар произошел в городе Жлобин в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39. Белорусский портал TUT.BY уточнил, что горела фабрика художественной инкрустации.

В МЧС Беларуси сообщили, что пожар уже потушен Фото: svaboda.org

В Жлобине 5 сентября горела фабрика художественной инкрустации, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании на улице Матросова, 39, сообщил портал. Спасатели уже потушили огонь. Пострадавших нет.

"Радыё Свабода" уточнило, что на видео от очевидца видно, как что-то взорвалось в одном из магазинов в здании.

Пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий написал в Facebook о том, что о пожаре сообщили в 10.53, а потушили в 11.25. он также подтвердил, что жертв нет.

"Первый этаж дома сдается, второй и третий не эксплуатируются", – написал Новицкий.