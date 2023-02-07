В Белой Церкви задержан мужчина, который напал на детей и открыл стрельбу на улице – полиция

По его данным, в Белой Церкви мужчина вначале агрессивно себя повел в отношении двух 12-летних детей на улице.

"Сначала бросился на двоих малолетних, пытался нанести детям вред. Когда за них вступился прохожий, нападающий открыл стрельбу", – написал Небытов.

Пострадавший был ранен в руку, еще одна пуля чудом не травмировала ногу, потому что попала в гаджет, находившийся в кармане мужчины, отметил глава киевской полиции.

Правоохранители задержали "стрелка" и доставили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до семи лет заключения.