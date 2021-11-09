В Бердянске полиция разоблачила продажу сотрудниками турагентства поддельных ПЦР-тестов на COVID-19

"По данным следствия, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость такой справки составляла 700 грн", – говорится в сообщении.
8 ноября правоохранители провели обыски в офисе агентства.
"Во время обыска обнаружено и изъято пять поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления", – сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением. По его мнению, этому явлению способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов. Он также рассказал, что поначалу правоохранители фиксировали цены до $500 за фальшивый сертификат, "но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены".
Глава Нацполиции Игорь Клименко 8 ноября сообщал, что полиция расследует более 1170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов; в более чем 80 из них фигурируют медики.