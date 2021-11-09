В Бердянске полиция разоблачила продажу сотрудниками турагентства поддельных ПЦР-тестов на COVID-19

"По данным следствия, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость такой справки составляла 700 грн", – говорится в сообщении.

8 ноября правоохранители провели обыски в офисе агентства.

"Во время обыска обнаружено и изъято пять поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления", – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

ВИДЕО

Видео: Поліція Запоріжжя / YouTube



