В Болгарии прошли антиправительственные протесты. Задержаны более сотни человек

В столице Болгарии Софии во время антиправительственных протестов группа протестующих забросала полицейских взрывчатыми веществами и петардами. В результате 80 сотрудников полиции получили ранения, 126 протестующих задержали, сообщило Associated Press.

В болгарской столице Софии вечером 2 сентября прошли антиправительственные демонстрации, которые привели к насилию, ранениям и арестам. На протестах задержали по меньшей мере 126 человек, сообщило агентство Associated Press 3 сентября.

Столкновения возникли перед зданием парламента между спецназовцами и несколькими тысячами протестующих, требовавших отставки премьер-министра и главного прокурора Болгарии.

По информации агентства, небольшая группа протестующих начала бросать в полицейских взрывчатые вещества и петарды. Полиция установила водомет на площади между парламентом и правительственными офисами и оцепила территорию.

Руководитель полиции Софии Георги Хаджийски сообщил журналистам 3 сентября, что 80 сотрудников полиции получили ранения и 126 человек были задержаны. Среди задержанных протестующих – 62 человека, которые уже имели проблемы с законом, поскольку участвовали в потасовках футбольных фанатов, сообщил Хаджийски.

Он также отметил, что демонстранты, которые проводят регулярные антиправительственные митинги в течение почти двух месяцев, преодолели "порог толерантности".

По словам начальника полиции, после столкновений в среду полиция снесла палаточный городок, возведенный протестующими, который блокировал два ключевых перекрестка в столице Болгарии.

Союз болгарских журналистов выступил с заявлением, в котором осудил "насилие в отношении журналистов" со стороны полиции.

Президент Болгарии Румен Радев 2 сентября заявил, что отставка премьер-министра Бойко Борисова и его кабинета является единственным выходом из политического кризиса. Но высокопоставленные представители правящей правоцентристской партии Борисова заявили в четверг, что после жестоких событий в среду они "прекратят все дебаты о возможной отставке".