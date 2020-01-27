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Болгария планирует вступить в еврозону до конца 2023 года – глава МВФ

Болгария соответствует номинальным критериям для перехода на евро, но в то же время является одной из самых бедных и коррумпированных стран – членов ЕС, пишет Reuters.

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Болгария может перейти на евро уже к 2023 году
Болгария может перейти на евро уже к 2023 году
Фото: pixabay.com

Болгария собирается к 2023 году полностью перейти на евро. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщило 26 января агентство Reuters.

Согласно объявленным ранее планам, Болгария, которая является членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к механизму обменного курса ERM-2 к концу апреля и ввести евро в 2023 году.

По словам Георгиевой, президент Европейского центрального банка Кристина Лагард очень позитивно воспринимает стремление Болгарии ко вступлению в еврозону.

Как отмечает Reuters, Георгиева считает, что вступление в еврозону будет выгодно для страны, обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Как пишет Reuters, Болгария, валюта которой привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из беднейших и коррумпированных стран – членов ЕС.

Еврозона – действующий в рамках Европейского союза валютный союз. На данный момент он объединяет 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро. Страны еврозоны передают Европейскому центральному банку все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.

Теги: евро, Болгария, Кристин Лагард, Европейский союз, Кристалина Георгиева, еврозона
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