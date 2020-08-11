В Броварах задержали майора СБУ и полковника запаса, которые передавали секретные данные российским спецслужбам

Украинские правоохранители подозревают майора Службы безопасности Украины и военного пенсионера в передаче российским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. При задержании носитель с информацией был найден в конфетах.

В Броварах Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора задержали майора СБУ и военного пенсионера по подозрению в государственной измене.

"По данным предварительного расследования, майор СБУ собирал и передавал через курьера – военного пенсионера (полковника в запасе) – спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины", – об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Подозреваемые были задержаны 8 августа во время передачи флеш-носителя с данными.

Проведены обыски по местам проживания задержанных. В ведомстве отметили, что были изъяты дополнительные доказательства их причастности к совершению преступления.

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене, их взяли под стражу.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при задержании фигурантов дела носитель с секретной информацией нашли в конфетах. Сообщник задержанных намеревался вывезти его за пределы Украины.